The Voice of Germany

Blind Auditions 7: Mitreißende Stimmen und leidenschaftliche Coaches

ProSiebenStaffel 14Folge 7vom 17.10.2024
115 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 6

In der siebten Runde der Blind Auditions hat Mark noch Plätze in seinem Team zu vergeben. Mit vollem Einsatz kämpft er um die letzten Talente, die mit ihren überwältigenden Stimmen und ihrer Leidenschaft für die Musik überzeugen. Die Spannung steigt in der nächsten Runde der Blind Auditions!

