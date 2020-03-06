Zum Inhalt springenBarrierefrei
Think Big!

BFF

SAT.1 Staffel 1 Folge 10 vom 06.03.2020
BFF

Think Big!

Folge 10: BFF

24 Min. Folge vom 06.03.2020 Ab 12

Nicole hat das erste Semester hinter sich gebracht, was sie mit ihrer besten Freundin Ebru zelebrieren möchte. Glitzerfummel, Alkohol und Shisha dürfen natürlich nicht fehlen. Doch der Abend endet in einem Chaos, als Nicole auch Johanna einlädt, die ein wenig zu tief ins Glas schaut und mit ihrer ungeschickten Art einen mächtigen Streit auslöst. Um den Kopf frei zu bekommen, irrt Nicole die ganze Nacht umher und stellt sich den Wunden ihrer Vergangenheit ...

