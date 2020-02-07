Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 2vom 07.02.2020
24 Min.Folge vom 07.02.2020Ab 12

Diejenigen, die du in den ersten Tagen an der Uni triffst, bleiben ein Leben lang? Das erhofft sich zumindest Johanna, überzeugte Feministin, große Verfechterin von Nachhaltigkeit und überaus strukturierte Musterschülerin, die versucht, Nicole als Freundin zu gewinnen. Diese hingegen wirkt wenig begeistert und geht auf Abstand, bis Prof. Amling eine wichtige Partnerarbeit ankündigt. Erst jetzt erkennt Nicole in Johanna einen Nutzen ...

