Think Big!
Folge 9: Tiffany
23 Min.Folge vom 06.03.2020Ab 12
Ausgerechnet im Prüfungsstress wird Nicole von ihrer kleinen Schwester Tiffany abgelenkt. Diese steht nach einer handfesten Auseinandersetzung mit einem Klassenkameraden kurz davor, von der Schule zu fliegen. Ihre letzte Chance: Sie muss an einem Anti-Aggressionskurs teilnehmen! Doch Nicole glaubt nicht daran, dass Tiffany die Angelegenheit ernst nimmt und kündigt kurzerhand ihren "Job" als große Schwester. Ob sie das wirklich lange aushält?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Think Big!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1