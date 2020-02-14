Zum Inhalt springenBarrierefrei
Think Big!

Das Stipendium

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 14.02.2020
Das Stipendium

Think Big!

Folge 4: Das Stipendium

23 Min.Folge vom 14.02.2020Ab 12

Nachdem Nicole ihren Job verloren hat und ihr nun kein monatliches Gehalt mehr zur Verfügung steht, sucht sie am Schwarzen Brett der Uni nach einer Alternativlösung. Unverhofft erfährt sie dort ausgerechnet durch ihren Erzfeind Alex vom YES-Stipendium, das all ihre finanziellen Sorgen in Luft auflösen könnte. Sie beschließt, sich kurzerhand zu bewerben und wird entgegen aller Erwartungen als Stipendiatin ausgewählt ...

