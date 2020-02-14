Think Big!
Folge 4: Das Stipendium
23 Min.Folge vom 14.02.2020Ab 12
Nachdem Nicole ihren Job verloren hat und ihr nun kein monatliches Gehalt mehr zur Verfügung steht, sucht sie am Schwarzen Brett der Uni nach einer Alternativlösung. Unverhofft erfährt sie dort ausgerechnet durch ihren Erzfeind Alex vom YES-Stipendium, das all ihre finanziellen Sorgen in Luft auflösen könnte. Sie beschließt, sich kurzerhand zu bewerben und wird entgegen aller Erwartungen als Stipendiatin ausgewählt ...
