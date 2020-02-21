Zum Inhalt springenBarrierefrei
Think Big!

Die Himmelspfoten

SAT.1Staffel 1Folge 6vom 21.02.2020
Die Himmelspfoten

Think Big!

Folge 6: Die Himmelspfoten

24 Min.Folge vom 21.02.2020Ab 12

Nach dem Tod ihrer geliebten Hündin Sheila fällt Silvia in ein emotionales Tief und verliert jegliche Freude am Leben. Nicole will ihr helfen und überredet sie, an einer Trauergruppe teilzunehmen, die Silvia schließlich über den Schmerz hinweghilft und unverhofft in die Arme Hannos führt. Ob sie sich diesmal in den Richtigen verliebt hat? Auch Nicoles Glückshormone spielen verrückt, als sie plötzlich anfängt, ausgerechnet ihren Erzfeind Alex sexuell attraktiv zu finden.

SAT.1
