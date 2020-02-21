Zum Inhalt springenBarrierefrei
Think Big!

Das Schicksal von Sheila

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 21.02.2020
Das Schicksal von Sheila

Think Big!

Folge 5: Das Schicksal von Sheila

23 Min.Folge vom 21.02.2020Ab 12

Nicoles Mutter ist extrem niedergeschlagen, weil ihre geliebte Hündin Sheila schwer krank ist. Ein MRT soll Gewissheit liefern, doch das würde die Familie, die von Hartz IV lebt, 330 Euro kosten, die sie nicht aufbringen kann. Als Nicole Johanna ihre missliche Lage schildert, erzählt diese ihr von der BAföG-Förderung. Eine Hürde gibt es trotzdem noch: Nicole muss ihren Vater kontaktieren, der sich vor geraumer Zeit schon aus dem Staub gemacht hat ...

