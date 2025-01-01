Tierpolizei Phoenix
Tierpolizei Phoenix
Ausgesetzte Hundewelpen, misshandelte Katzen, völlig vernachlässigte Reptilien: Bei Verdacht auf Tierquälerei treten die Ermittler der Tierschutzorganisation “Arizona Humane Society“ in Aktion. Trotz jahrelanger Erfahrung sind Einsatzleiterin Stacie DaBolt und ihr Team immer wieder geschockt, wie herzlos manche Menschen mit Tieren umgehen. Oft kommt die Rettung für die hilflosen Vierbeiner in allerletzter Sekunde. Von schweren Verletzungen bis hin zur völligen Verwahrlosung - Die Doku-Serie „Tierpolizei Phoenix“ begleitet DaBolt und ihre engagierten Kollegen bei ihren brisanten Rettungsaktionen.
