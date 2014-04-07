Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLCStaffel 15Folge 10vom 07.04.2014
45 Min.Folge vom 07.04.2014Ab 6

Heute brauchen die Ermittler der "Arizona Humane Society" starke Nerven. Marlynn Barkley versucht einem Chihuahua das Leben zu retten, den seine Besitzer bereits aufgegeben haben. Später fährt Ermittlerin Barkley mit Stacie DaBolt zu einem Haus, dessen Dachstuhl von wilden Katzen bevölkert wird. AJ Meadows sieht derweil bei einem Hundebesitzer nach dem Rechten, der den Bruch seines Welpen selbst schienen wollte. Dort angekommen, erkennt sie sofort den Ernst der Lage und fährt den Kleinen umgehend in die Tierklinik. Es kommt zum Disput zwischen Meadows und dem Hundebesitzer, der vor Gericht endet.

