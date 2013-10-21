Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tierpolizei Phoenix

Episode 7

TLCStaffel 15Folge 7vom 21.10.2013
Episode 7

Tierpolizei Phoenix

Folge 7: Episode 7

44 Min.Folge vom 21.10.2013Ab 12

Diesmal werden die Ermittler der "Arizona Humane Society" gebeten, die Polizei bei einem brisanten Großeinsatz zu unterstützen. Es geht um illegale Hahnenkämpfe und die Ordnungshüter nehmen an, dass zahlreiche misshandelte Tiere, aber auch Waffen und Sprengstoff vor Ort sind. Nach Sicherung des Geländes finden die Ermittler neben aggressiven Kampfhähnen auch einen handzahmen Gockel und drei Welpen, denen man die Ruten auf grausame Weise abgebunden hat. Außerdem: Ein Sittich-Küken ist auf der Windschutzscheibe eines Autos geprallt. Mitarbeiterin Tamie Kinsel sammelt den grünen Winzling ein und hofft, dass er sich schnell wieder erholt.

