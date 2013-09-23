Tierpolizei Phoenix
Folge vom 23.09.2013: Episode 3
45 Min.Folge vom 23.09.2013Ab 12
In dieser Folge muss Marlynn Barkley von der Tiernothilfe zwei Hunden helfen, die angebunden in der prallen Sonne sitzen. Doch nicht nur das, bei Mischling PJ hat sich das Halsband so tief ins Fleisch gegraben, dass es lebensgefährlich werden könnte. Marlynn rettet die beiden, leitet den Fall dennoch weiter, damit die Besitzerin zur Rechenschaft gezogen wird. AJ Meadows macht sich derweil auf den Weg zu einer Wohnwagensiedlung. Dort ist eine Bewohnerin schon häufiger wegen Vernachlässigung von Tieren aufgefallen. Meadows findet bei ihr 15 Hunde und 30 Katzen, darunter zahlreiche kranke Tiere. Der Fall ist klar: Animal Hoarding. Doch wird die Frau Einsicht zeigen und ihre Tiere der "Arizona Human Society" überlassen?
