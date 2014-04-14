Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tierpolizei Phoenix

Episode 11

TLCFolge vom 14.04.2014
Episode 11

Episode 11Jetzt kostenlos streamen

Tierpolizei Phoenix

Folge vom 14.04.2014: Episode 11

45 Min.Folge vom 14.04.2014Ab 12

Auch heute machen sich die Tierretter der „Arizona Humane Society“ wieder stark für vernachlässigte Vierbeiner. In der Zentrale wird eine Katze abgegeben, mit der etwas nicht zu stimmen scheint. Als Stacie DaBolt klar wird, was dem Tier angetan wurde, nehmen sie und eine Teamkollegin sofort die Ermittlungen auf, um den Tierquäler dingfest zu machen. AJ Meadows hilft derweil einem Hund, der einfach ausgesetzt wurde, obwohl er dringend medizinische Versorgung benötigt. Die Besitzerin ist schnell gefunden, jedoch alles andere als kooperativ. Doch mit einem Trick kann AJ Meadows sie überlisten und zur Rede stellen.

Alle verfügbaren Folgen