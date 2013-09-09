Tierpolizei Phoenix
Folge 1: Episode 1
45 Min.Folge vom 09.09.2013Ab 12
Ermittlerin Marisa McHugh wird zu einem Hund gerufen, der angebunden in einem Vorgarten sitzt und nur noch drei Beine hat. Kollegin AJ Meadows entdeckt mit Erschrecken einen halbtoten Welpen, der komplett mit Zecken übersät ist. Noch verstörender ist die Tatsache, dass die vermeintliche Besitzerin selbst Tierpflegerin ist. Außerdem: Auf der Suche nach Beute hat sich ein großer Virginia-Uhu in einem Stacheldrahtzaun verfangen. Celia Lopez und Laura Hackett sind sofort zur Stelle. Allerdings stellt sich heraus, dass die Aktion nicht ungefährlich ist, so dass sie das Wildlife-Rettungsteam alarmieren und auf deren Hilfe hoffen.
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.