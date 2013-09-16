Tierpolizei Phoenix
Folge 2: Episode 2
44 Min.Folge vom 16.09.2013Ab 12
Die Ermittlerinnen Marisa McHugh und Stacie DaBolt wurden von der Polizei gebeten, bei Hundebesitzerin Dana King nach dem Rechten zu sehen. Die Dame ist kein unbeschriebenes Blatt und war bei früheren Besuchen nicht sehr kooperativ. Vor Ort decken sie furchtbare Zustände auf und setzen alles daran, die Tiere schnellstmöglich aus den katastrophalen Umständen zu befreien. Später müssen sich Marisa und Andy um die vernachlässigte Pythonschlange eines inhaftierten Drogensüchtigen kümmern. Und Kollegin AJ Meadows kann zwei halbverhungerte Hunde aus ihrer Not befreien.
Tierpolizei Phoenix
Genre:Reality, Krimi, Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.