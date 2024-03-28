Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 6Folge 1vom 28.03.2024
60 Min.Folge vom 28.03.2024Ab 12

Tinder-King Luis nimmt Lev und Ben mit nach Krakau. Yessica und Adriana machen Mailand unsicher. Auch Charbel ist wieder am Start: er versucht sein Tinder-Glück in Tschechien.

