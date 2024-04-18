Tinderreisen
Folge 4: Es is afoch wonderful
60 Min.Folge vom 18.04.2024Ab 12
Luis spielt bei einem gemeinsamen Workout den Wingman für Ben und Joanna. Yessica strebt ein Date mit Adrianas Typen von letzter Nacht an. Bei Patrick läuft's wonderful, während sich Sissi in Barcelona ihren Magier "schönsaufen" muss.
Genre:Reality
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12SEXUALITAET, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4