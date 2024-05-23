Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tinderreisen

Die g'sunde Watschn

ATVStaffel 6Folge 9vom 23.05.2024
Die g'sunde Watschn

Die g'sunde WatschnJetzt kostenlos streamen

Tinderreisen

Folge 9: Die g'sunde Watschn

60 Min.Folge vom 23.05.2024Ab 12

Sayed hat eine gefährliche Idee: er nimmt Kevin mit auf sein Date. Sissi darf endlich das Steuer übernehmen, Luis trifft sich nach seiner Übernachtungsparty direkt wieder mit Joanna und Lev kassiert eine Ohrfeige. Yessica will Enrico sofort vernaschen - steigt der italienische Stier ein?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Tinderreisen
ATV
Tinderreisen

Tinderreisen

Alle 7 Staffeln und Folgen