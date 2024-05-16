Tinderreisen
Folge 8: Such den kleinen Luis
60 Min.Folge vom 16.05.2024Ab 12
Während Ben gleich an zwei Frauen scheitert, ist Luis schon auf Pflanzenbesichtigung. Sissi spielt Sugar Mommy und Charbel begibt sich - ganz im True Crime Style - auf Frauensuche. Bei Patrick läuft das Tauschgeschäft auf Hochtouren.
