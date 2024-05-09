Tinderreisen
Folge 7: A Sixer mit Plus
59 Min.Folge vom 09.05.2024Ab 12
Luis ist in Krakau kurz davor, die Pflanzen seiner Dame bewundern zu dürfen, während Bens Dame unangekündigt das Lokal verlässt. Patrick trifft sich mit einem Model, Sissi mit einem 18-Jährigen. Yessicas Date verschwindet nach drei Minuten und Liliths Typ lässt sich mit Mojito volllaufen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Alle Staffeln im Überblick
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12SEXUALITAET, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ATV