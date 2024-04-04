Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 6Folge 2vom 04.04.2024
Folge 2: Geboren um Liebe zu geben

59 Min.Folge vom 04.04.2024Ab 12

Bei Luis, Lev und Ben könnt's in "Krakenau" besser laufen - genauso wie bei den Barcelona-Girls. Charbel und Patrick suchen das Glück in Excalibur City. Auch wieder am Start: Sayed und Kevin. Die zwei Helden wollen in Malaga spanische Mädchen verführen.

