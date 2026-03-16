Titanen aus Stahl
Folge vom 16.03.2026: Jäger der rostigen Schätze
45 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Beim letzten Tractor-Pulling-Event reichte es nur für den zweiten Platz, denn der Motor lief nicht rund. Jetzt heißt es für Thomas Kaiser und seine Söhne Marcus und Christoph in Gerstetten: Ärmel hochkrempeln! Denn in zwei Tagen steht das nächste Rennen an. Stillstand kennt auch Mario Tänzer nicht. Der Experte für Militärfahrzeuge will mit seinem Team im Harz die Panzerplatte eines sowjetischen T-34 bergen. Und Marcus Thiel bringt in der Werkstatt einen 40 Jahre alten Radlader wieder in Schuss. Vor der Reparatur ist in Neerstedt erst mal Großreinemachen angesagt.
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Genre:Unterhaltung, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.