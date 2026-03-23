Titanen aus Stahl
Folge vom 23.03.2026: Ein Faun für alle Fälle
45 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12
Marcus Thiel und sein Team verfolgen in Neerstedt ein klares Ziel: Die Mechanik-Profis wollen einen betagten Radlader in einen echten Blickfang verwandeln. Philipp aus dem Hanfbachtal startet mit seinem Faun im französischen Fublaines in die neue Truck-Trial-Saison. Bevor es ins Gelände geht, steht die technische Abnahme auf dem Programm. Die Veranstalter haben strengere Kontrollen angekündigt. Und in Benneckenstein erwacht ein Koloss aus seinem Dornröschenschlaf. Der Garant K30 soll in die neue Ausstellungshalle des Ostdeutschen Fahrzeugmuseums umziehen.
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Genre:Unterhaltung, Auto
Altersfreigabe:
12
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