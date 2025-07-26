Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 26.07.2025: Neuanfang am Meer
22 Min.Folge vom 26.07.2025
Jobwechsel sei Dank zieht eine junge Familie von der Großstadt Atlanta nach Pensacola Beach, Florida. Die Sonne, das Meer und ein neues Kapitel warten – jetzt fehlt nur noch das passende Zuhause. Gesucht wird ein gemütliches Haus am Wasser, das sich wie ein echter Neuanfang für die Eltern und ihre kleine Tochter anfühlt.
