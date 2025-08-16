Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 16.08.2025: Das Lachen am Strand
22 Min.Folge vom 16.08.2025
Art und Susan haben sich längst in die Emerald Isle in North Carolina verliebt. Nach vielen Besuchen steht nun endlich der Kauf eines eigenen Hauses an. Dabei denken sie vor allem an ihren 16-jährigen Sohn Max und daran, wie sie ihm einen unvergesslichen Sommer nach dem anderen ermöglichen können. Das perfekte Haus soll nicht nur ein Rückzugsort sein, sondern auch der Mittelpunkt für viele gemeinsame Lacher, Abenteuer und Familienmomente direkt am Meer.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.