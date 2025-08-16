Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus am Strand gesucht

Das Lachen am Strand

HGTVFolge vom 16.08.2025
Das Lachen am Strand

Das Lachen am StrandJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am Strand gesucht

Folge vom 16.08.2025: Das Lachen am Strand

22 Min.Folge vom 16.08.2025

Art und Susan haben sich längst in die Emerald Isle in North Carolina verliebt. Nach vielen Besuchen steht nun endlich der Kauf eines eigenen Hauses an. Dabei denken sie vor allem an ihren 16-jährigen Sohn Max und daran, wie sie ihm einen unvergesslichen Sommer nach dem anderen ermöglichen können. Das perfekte Haus soll nicht nur ein Rückzugsort sein, sondern auch der Mittelpunkt für viele gemeinsame Lacher, Abenteuer und Familienmomente direkt am Meer.

Alle verfügbaren Folgen