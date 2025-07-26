Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 26.07.2025: Mama wird’s schon richten
22 Min.Folge vom 26.07.2025
Maklerin Melissa weiß ganz genau, worauf es bei der Immobiliensuche ankommt – schließlich hilft sie seit Jahren anderen Menschen dabei, das perfekte Zuhause zu finden. Doch diesmal geht es um sie ganz persönlich: Mit ihrer Familie möchte sie sich in Crystal Beach niederlassen. Doch auch für Profis ist die Suche nach dem eigenen Traumhaus manchmal ein kleines Abenteuer.
