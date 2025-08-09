Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 09.08.2025: Haus mit Schiffsanleger
20 Min.Folge vom 09.08.2025
Jeremy und Jennifer möchten ihre Sommerwochenenden künftig an der Küste der Delaware Bay verbringen. Während sie sich schnell auf den perfekten Ort einigen können, sorgen unterschiedliche Vorstellungen über die Grundstücksgröße für Diskussionen. Eins steht jedoch fest: Ein eigener Schiffsanleger ist für beide unverzichtbar, um das maritime Leben in vollen Zügen genießen zu können.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.