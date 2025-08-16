Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumhaus am Strand gesucht

HGTV Folge vom 16.08.2025
22 Min.Folge vom 16.08.2025

Brandon, Ashley und ihre beiden Kinder leben derzeit in der Nähe von Fort Walton Beach, Florida. Brandon ist beim Militär und könnte jederzeit versetzt werden, was die Familie dazu bewegt, nach einem festen Rückzugsort zu suchen. Weil die Kinder bereits viele unvergessliche Erinnerungen an die Gegend haben, wollen sie ein Stranddomizil finden, in das sie Jahr für Jahr zurückkehren können. Dabei steht für alle fest: Ein Pool ist ein absolutes Muss, damit sich das Haus wie ein echtes Urlaubsparadies anfühlt.

