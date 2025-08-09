Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV
Folge vom 09.08.2025: Das echte Strandfeeling

22 Min.

Ein Paar aus Fort Lauderdale flieht regelmäßig vor der drückenden Hitze Floridas in den kühlen Norden, genauer gesagt an die malerische Südküste von Maine. Nun wollen sie endlich ein eigenes Haus kaufen, um die frische Meeresbrise, die milden Temperaturen und die wunderschöne Landschaft in vollen Zügen zu genießen – ein Zuhause, das sie jeden Sommer willkommen heißt und ihnen das echte, entspannte Strandgefühl schenkt.

