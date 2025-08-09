Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 09.08.2025: Das echte Strandfeeling
22 Min.Folge vom 09.08.2025
Ein Paar aus Fort Lauderdale flieht regelmäßig vor der drückenden Hitze Floridas in den kühlen Norden, genauer gesagt an die malerische Südküste von Maine. Nun wollen sie endlich ein eigenes Haus kaufen, um die frische Meeresbrise, die milden Temperaturen und die wunderschöne Landschaft in vollen Zügen zu genießen – ein Zuhause, das sie jeden Sommer willkommen heißt und ihnen das echte, entspannte Strandgefühl schenkt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.