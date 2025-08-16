Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 16.08.2025: Strandhaus für vier Freunde
22 Min.Folge vom 16.08.2025
Die Freundinnen Willow und Sandi kennen sich schon ewig, haben gemeinsam gearbeitet, gelacht und immer zusammengehalten. Nach Jahren des Sparens sind sie nun bereit, sich endlich einen großen Wunsch zu erfüllen: ein gemeinsames Ferienhaus am sonnigen St. Pete Beach in Florida. Dort wollen sie zusammen mit ihren Freundinnen dem Alltag entfliehen, die Sonne genießen und das Leben in vollen Zügen auskosten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.