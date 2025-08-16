Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumhaus am Strand gesucht

Strandhaus für vier Freunde

HGTV
Folge vom 16.08.2025
Strandhaus für vier Freunde

Traumhaus am Strand gesucht

Folge vom 16.08.2025: Strandhaus für vier Freunde

22 Min.

Die Freundinnen Willow und Sandi kennen sich schon ewig, haben gemeinsam gearbeitet, gelacht und immer zusammengehalten. Nach Jahren des Sparens sind sie nun bereit, sich endlich einen großen Wunsch zu erfüllen: ein gemeinsames Ferienhaus am sonnigen St. Pete Beach in Florida. Dort wollen sie zusammen mit ihren Freundinnen dem Alltag entfliehen, die Sonne genießen und das Leben in vollen Zügen auskosten.

