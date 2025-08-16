Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumhaus am Strand gesucht

HGTVFolge vom 16.08.2025
Ein Ehepaar aus Houston, Texas, träumt schon lange von einem eigenen Strandhaus. Nun, da ihr Sohn aufs College geht und das Familiennest leerer wird, möchten sie diesen Traum endlich wahr werden lassen. Wichtigster Punkt auf ihrer Liste: ein direkter Blick aufs Meer. Sie hoffen, eine erschwingliche Immobilie in der Nähe von Surfside Beach, Texas, zu finden, die ihnen endlich das lang ersehnte Leben mit Meerblick ermöglicht.

