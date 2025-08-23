Wasserspiele in South CarolinaJetzt kostenlos streamen
Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 23.08.2025: Wasserspiele in South Carolina
22 Min.Folge vom 23.08.2025
Ein Feuerwehrmann erfüllt sich gemeinsam mit seiner kleinen Tochter einen Herzenswunsch: eine Ferienwohnung in Myrtle Beach. Der neue Rückzugsort soll hundefreundlich sein, über einen Pool verfügen und genug Abwechslung für Vater, Tochter und Dalmatiner bieten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.