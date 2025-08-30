Neues Haus, neue ErinnerungenJetzt kostenlos streamen
Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 30.08.2025: Neues Haus, neue Erinnerungen
22 Min.Folge vom 30.08.2025
Ein Paar verbindet viele Kindheitserinnerungen mit der Südküste von Maine – und will nun die nächste Generation daran teilhaben lassen. Anstatt weiterhin auf Vermietungen angewiesen zu sein, suchen sie ein Haus, das ihnen gehört und das zu einem festen Bestandteil ihres Sommers wird.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.