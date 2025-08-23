Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumhaus am Strand gesucht

HGTVFolge vom 23.08.2025
Traumhaus am Strand gesucht

22 Min.Folge vom 23.08.2025

Die weiten Strände, das milde Klima und das Freizeitangebot rund ums Jahr machen Gulf Shores, Alabama, zum perfekten Rückzugsort für eine fünfköpfige Familie. Nach zwei Jahren in gemieteten Ferienhäusern suchen sie nun ein dauerhaftes Zuhause am Wasser, das wirklich ihnen gehört. Die Lage: kinderfreundlich, nah am Meer und voller Möglichkeiten.

