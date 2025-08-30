Ein altes Haus für eine junge Familie Jetzt kostenlos streamen
Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 30.08.2025: Ein altes Haus für eine junge Familie
22 Min.Folge vom 30.08.2025
Ein Ehepaar, das beruflich oft umgezogen ist, möchte nun sesshaft werden – zumindest im Urlaub. Sie suchen in Cape Charles, Virginia, ein eigenes Strandhaus, um dort mit ihrer Familie zur Ruhe zu kommen. Für sie bedeutet dieses Haus nicht nur Erholung, sondern auch eine Rückkehr zu ihren Wurzeln.
