Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 15.03.2021: Umbau als Paartherapie
42 Min.Folge vom 15.03.2021Ab 6
Martine und Scott sparten jahrelang auf ein Haus in Long Beach, Kalifornien, und wollten es nach dem Einzug ganz nach ihrem Geschmack renovieren. Doch der Umbau dauerte länger als erwartet und das Paar stieß an seine Grenzen. Jasmine vollendet das Mid-Century-Haus und renoviert es im modernen 50er-Jahre-Look. Sie überrascht die beiden mit einer neuen Küche, einem modernen Bad und einer wunderschönen Terrasse.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.