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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Tatort Badezimmer

HGTVFolge vom 01.03.2021
Tatort Badezimmer

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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Folge vom 01.03.2021: Tatort Badezimmer

42 Min.Folge vom 01.03.2021Ab 6

Jasmine soll das katastrophale Badezimmer von Jeremy und Andrea in Anaheim, Kalifornien, fertigstellen. Das Badezimmer, das ans Schlafzimmer angrenzt, ist seit Monaten eine Baustelle und das Paar kommt nicht weiter. Jasmine gestaltet ein lichtdurchflutetes Bad mit freistehender Badewanne, großer Dusche und luxuriösen Details. Auch dem Schlafzimmer verpasst die Expertin einen neuen Look zum Wohlfühlen.

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