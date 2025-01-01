Die Leucht-froh-mate / Der un-musige BranchJetzt kostenlos streamen
TrollsTopia
Folge 10: Die Leucht-froh-mate / Der un-musige Branch
23 Min.Ab 6
Nachdem Val versehentlich Hollys wertvollen Cheery Glo-mato zertrümmert hat, ist die Stimmung im Keller. Kann Val das jemals wieder ins Reine bringen? Dante ist derzeit nicht in der Lage, neue Musik zu schreiben und sucht bei Branch nach Inspiration - zu dessen Missfallen, denn Dante folgt ihm auf Schritt und Tritt.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH