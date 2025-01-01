Der Partymuffel / Dinner bei DanteJetzt kostenlos streamen
TrollsTopia
Folge 18: Der Partymuffel / Dinner bei Dante
23 Min.Ab 6
Guy und Meadow sind TrollsTopias größte Party-Retter. Als ein mysteriöser neuer Troll auf der Bildfläche erscheint und sämtliche Feiern vorzeitig beendet, müssen sie so schnell wie möglich handeln. Indes eröffnet Dante Crescendo ein schickes Restaurant und führt die Bewohner von TrollsTopia in die Welt der klassischen Küche ein.
