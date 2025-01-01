Klassischer Rock / Der ungezähmte BranchJetzt kostenlos streamen
TrollsTopia
Folge 7: Klassischer Rock / Der ungezähmte Branch
23 Min.Ab 6
Poppy findet heraus, dass der Hard Rock-Troll Demo sich nach Classical Crest geschlichen hat, um klassische Gitarre zu spielen. Sie verspricht ihm jedoch, es vor Val geheim zu halten. Indes wird Branch von den Landtrollen zum Rodeo eingeladen.
TrollsTopia
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 2020
