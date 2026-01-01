TrollsTopia
Folge 17: Der Haarbruch / Palentinstag
23 Min.Ab 6
Als sich Poppy die Haare verletzt, besteht Doktor Moonbloom darauf, dass sie im Bett bleibt, bis sie sich vollständig erholt hat. Sie ist traurig, denn so verpasst sie die bevorstehende Gedenkfeier für die TrollsTopia-Statue. Und dann steht auch noch der Palentine's Day vor der Tür, bei dem Demo DJ Suki einen Heiratsantrag machen möchte.
TrollsTopia
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 2020
6
