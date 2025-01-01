Ein Gefühl von Heimweh / Die MundgitarreJetzt kostenlos streamen
TrollsTopia
Folge 8: Ein Gefühl von Heimweh / Die Mundgitarre
23 Min.Ab 6
Die Rhythm & Blues-Trolle leiden unter Heimweh und vermissen ihre Freunde in Vibe Town. Wird es Poppy und ihren Freunden gelingen, sie wieder aufzumuntern? Der Rock-Troll Blaze Powerchord kommt nach TrollsTopia. Als Blaze Minuet Sonata zu einem Mundgitarren-Wettbewerb herausfordert, nimmt Val Minuet unter ihre Fittiche und bringt ihr bei, mit der imaginären Gitarre zu rocken.
TrollsTopia
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH