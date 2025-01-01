Der Mädelsabend / Das Nerv-ubiläumJetzt kostenlos streamen
TrollsTopia
Folge 6: Der Mädelsabend / Das Nerv-ubiläum
23 Min.Ab 6
Poppy veranstaltet einen Mädelsabend, zu dem sie auch Val einlädt. Val sagt widerwillig zu, daran teilzunehmen. Indes findet Branch heraus, dass er nicht der Einzige in TrollsTopia ist, den der Cloud Guy nervt. Er beschließt, das Problem mit dem ungeliebten Wolkenmann anzugehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
TrollsTopia
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH