Mürrisches Gestrüpp / Der Pyjama Club: Grusel Edition!Jetzt kostenlos streamen
TrollsTopia
Folge 22: Mürrisches Gestrüpp / Der Pyjama Club: Grusel Edition!
23 Min.Ab 6
Eine Herde Unkraut sorgt für Riesenärger in TrollsTopia. Val, Holly und Poppy haben alle Hände voll zu tun, um sie zusammenzutreiben. Der Extreme Sleepover-Club begrüßt indes zwei neue Mitglieder: Dante und Demo.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
TrollsTopia
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH