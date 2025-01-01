Staffel 1Folge 16
Trollz
Folge 16: Der Baum und der Drache
23 Min.Ab 6
Onyx und Topaz gehen zu einer Mitternachtssitzung, um die mysteriösen fehlenden Ahnen zu demaskieren. Einer Vision aus einem Traum folgend, gelangt Onyx direkt zu Zirkonia, einer Ahnin, die, in einen Baum verwandelt, gefangen ist.
Genre:Kinder, Fantasie
Copyrights:© DHX