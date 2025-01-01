Zum Inhalt springenBarrierefrei
WildBrain
Folge 6: Prüfungsängste

23 Min.

An dem Abend vor ihrer großen Abschlussprüfung in Chemie müssen die BFFL-Mädchen noch einen viel schwereren Test bestehen: Simon kehrt zurück, um Rache zu nehmen. In einer mitternächtlichen Nachhilfestunde hilft Saphir den Mädchen, einen chemischen Code zu knacken, der die Zutaten für einen Zauber verbirgt. So wollen sie Simon wieder in die Schattenwelt verbannen.

WildBrain

