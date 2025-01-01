Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trollz

Staffel 1Folge 4
Der Schein trügt

Der Schein trügt

Trollz

Folge 4: Der Schein trügt

23 Min.Ab 6

Die BFFL-Mädchen stellen fest, dass sich ihre Edelsteine verdunkeln. Nach einigen Versuchen stellt sich heraus, dass der fiese Ogre dahintersteckt. Er versucht, die Mädchen in die Schattenwelt zu führen, um mit ihrer Hilfe seinen Master Simon aus seiner ewigen Einkerkerung zu befreien.

