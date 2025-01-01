Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Trollz

WildBrainStaffel 1Folge 20
Am Tag als der Zauber starb

Am Tag als der Zauber starbJetzt kostenlos streamen

Trollz

Folge 20: Am Tag als der Zauber starb

23 Min.

Immer noch eifersüchtig, dass die Mädchen zaubern können, schleichen die Jungs in die Bernsteinhöhlen, um ein wenig Bernstein für sich selbst zu holen. Sie wissen nicht, dass sie der Köder in der Falle sind, die Simon gelegt hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Trollz
WildBrain

Trollz

Alle 1 Staffeln und Folgen