Staffel 1Folge 17
Das FootballspielJetzt kostenlos streamen
Trollz
Folge 17: Das Footballspiel
23 Min.Ab 6
Es ist der besondere Abend der Schule: das letzte Footballspiel des Jahres. Das Trollz-Spiel ist auf seinem Höhepunkt, als Simon wieder mal dazwischenfunkt. Mit seinem herumtobenden feuerspuckenden Drachen ruiniert er den ganzen Abend. Topaz will versuchen, den Abend noch zu retten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trollz
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© DHX