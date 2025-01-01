Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 1
23 Min.

In einer fantastischen Welt voller Zauberei und Magie schlagen sich die fünf Troll-Mädchen Amethyst, Ruby, Onyx, Topaz und Saphir mit sehr alltäglichen Problemen herum: Pickeln, Partys und Liebeskummer. In ihrem Beste-Freunde-fürs-Leben-Club versuchen die 14-jährigen Girlies, ihre privaten und schulischen Probleme in den Griff zu bekommen. In der ersten Folge sorgt Amethyst für eine Überraschung.

