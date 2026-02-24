Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 24.02.2026
Folge vom 24.02.2026: Puffi undercover als Geheimagent!

„Ich bin Pufpaff. Sebastian Pufpaff“ – ihr lest richtig. Puffi begibt sich in abenteuerliche Gefilde, vergisst dabei aber nicht, euch auch diese Woche die besten Politiker, oscarwürdigsten Talente und kulinarischsten Gerichte vorzustellen.

